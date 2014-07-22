Нашей компании требуется Unity программист для работы над мобильной версией социальных игр. Требования: - Опыт работы и уверенный знания Unity. - Высокий уровень программирования на C# (.NET Framework) ...
Программист серверной части (Python)
Нашей компании требуется Python программист для работы над онлайн версией социальных игр. Необходимо разработать backend игры.
Требования:
- Опыт работы над сетевыми/онлайн приложениями
- Отличные знания и опыт разработки на Python
- Опыт работы с Google App Engine, Amazon AWS
- Опыт разработки сетевых архитектур для многопользовательских и онлайн игр (будет плюсом)
- Опыт работы в игровой индустрии в качестве разработчика клиентской и/или серверной частей (будет плюсом)
- Опыт проектирования и разработки высоконагруженных сервисов (будет плюсом)
Обязанности:
- Разработка серверной части
- Тестирование и отладка кода
- Тестирование на нагрузку, проект высоконагруженный
Личные качества:
- Ответственность за выполнение поставленных задач
- Стремление сделать работу качественно
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