Рулетка в 3D под ключ с поддержкой

  1. Биржа фриланса
  2. Разработка игр
Закрыт2 заявки200 просмотров

Нужно написать кроссплатформенную (win/nix, сначала можно только под win) рулету, графика в 3D, дизайн или своими силами, если есть возможность, или закажем отдельно. Рулетка не сетевая. Потребуется последующая поддержка. Оплата wm/яд, возможен нал. Просьба сразу указывать язык/либы на которых вам удобно писать реализацию.

11 лет назад
viktorvik
Виктор 
41 год
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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