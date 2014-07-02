viktorvik

Виктор Резничек viktorvik

 
39 летРоссия/Москва
10 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
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  • Отрендерить и подрисовать (срочно)

    Есть 3D-дизайн игры, нескольких моделей в формате blender (кажется есть копия в max). Нужно отрендерить несколько статичных сцен и сделать одну простую анимацию. Так же надо будет нарисовать несколько 2d-окошек.

    3D-графика1 заявка
    Закрыт
    9 лет назад

  • 3D-игра

    Требуется написать игру, оффлайн 3d-рулетку. Работа срочная, оплата адекватная. Игра будет оффлайн, дизайн есть, платформа — windows, язык реализации — любой (желательно С++). Возможна работа с командой. В реализации понадобится: конфиг-файл, БД (есть структура в ...

    MySQL
    Разработка игр4 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Рисованный интерфейс

    Нужно нарисовать дизайн для игрового/биржевого терминала в деловом стиле. Работа не очень объемная: несколько фонов, несколько экранов, пара диалоговых окон, десяток кнопок, логотип, несколько покадровых анимаций. Оплата ЯД. Подробности вышлю.

    Дизайн интерфейсов и игр5 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Рулетка в 3D под ключ с поддержкой

    Нужно написать кроссплатформенную (win/nix, сначала можно только под win) рулету, графика в 3D, дизайн или своими силами, если есть возможность, или закажем отдельно. Рулетка не сетевая. Потребуется последующая поддержка. Оплата wm/яд, возможен нал. Просьба сразу ...

    Разработка игр2 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Рулетка

    Сделать редизайн рулетки. Нужно будет нарисовать статичное поле для ставок, фишки, кое-какие элементы интерфейса, шрифты, колесо. Колесо в псевдо-3d (вид сверху), вращающиеся части нужны отдельно от статичного фона. Текущий дизайн для примера предоставлю.

    3D-графика9 заявок
    Закрыт
    10 лет назад