Есть 3D-дизайн игры, нескольких моделей в формате blender (кажется есть копия в max). Нужно отрендерить несколько статичных сцен и сделать одну простую анимацию. Так же надо будет нарисовать несколько 2d-окошек.
- 3D-графика1 заявкаЗакрыт9 лет назад
Требуется написать игру, оффлайн 3d-рулетку. Работа срочная, оплата адекватная. Игра будет оффлайн, дизайн есть, платформа — windows, язык реализации — любой (желательно С++). Возможна работа с командой. В реализации понадобится: конфиг-файл, БД (есть структура в ...Разработка игр4 заявкиЗакрыт9 лет назад
Нужно нарисовать дизайн для игрового/биржевого терминала в деловом стиле. Работа не очень объемная: несколько фонов, несколько экранов, пара диалоговых окон, десяток кнопок, логотип, несколько покадровых анимаций. Оплата ЯД. Подробности вышлю.Дизайн интерфейсов и игр5 заявокЗакрыт9 лет назад
Нужно написать кроссплатформенную (win/nix, сначала можно только под win) рулету, графика в 3D, дизайн или своими силами, если есть возможность, или закажем отдельно. Рулетка не сетевая. Потребуется последующая поддержка. Оплата wm/яд, возможен нал. Просьба сразу ...Разработка игр2 заявкиЗакрыт9 лет назад
Сделать редизайн рулетки. Нужно будет нарисовать статичное поле для ставок, фишки, кое-какие элементы интерфейса, шрифты, колесо. Колесо в псевдо-3d (вид сверху), вращающиеся части нужны отдельно от статичного фона. Текущий дизайн для примера предоставлю.3D-графика9 заявокЗакрыт10 лет назад