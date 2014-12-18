3D-игра

Разработка игрЗакрыт4 заявки267 просмотров
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Требуется написать игру, оффлайн 3d-рулетку. Работа срочная, оплата адекватная. Игра будет оффлайн, дизайн есть, платформа — windows, язык реализации — любой (желательно С++). Возможна работа с командой. В реализации понадобится: конфиг-файл, БД (есть структура в формате mysql), нужно чтобы не требовалось возни с установкой БД, подойдет например sqllite, так же потребуются потоки, работа с COM портом, и с USB устройством ввода HID (получение введенных данных), библиотеки можно использовать любые. Есть код для расчёта выигрышей и ведения истории, т.е. основное, что нужно, это реализация 3D. В плане 3D нужна отрисовка стола, ставок, информационных окон с текстом, две позиции камеры с плавным перемещением от одной к другой. Оплата: банковские платежные системы или электронные деньги, в москве возможно лично. Возможна оплата на повременной основе. В общем договоримся. Чтобы мне легче было ориентирования в ценах, указывайте пожалуйста в предложениях вашу цену не за проект а за час. Нужен человек/команда в первую очередь с опытом работы над более или менее серьезными проектами, т.е. не только написание дипломов, так же нужен опыт в разработке 3D-программ, опять же, не только примеры из книжек, а что-то, что не стыдно было бы продемонстрировать. В дальнейшем потребуется поддержка проекта с оплатой плюс бонусы. Более подробное ТЗ вышлю на мейл. Задача в целом не сложная, но требуется кое какой опыт.

9 лет назад
viktorvik
39 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
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