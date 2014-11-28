Требуется написать игру, оффлайн 3d-рулетку. Работа срочная, оплата адекватная. Игра будет оффлайн, дизайн есть, платформа - windows, язык реализации - любой (желательно С++). Понадобится конфиг-файл, БД (есть структура в формате mysql), нужно чтобы не требовалось возни с установкой БД, подойдет например sqllite, так же потребуются потоки, работа с COM портом, и с USB устройством ввода HID (получение введенных данных), библиотеки можно использовать любые. Есть код для расчёта выигрышей и ведения истории, т.е. основное что нужно это реализация 3D. В плане 3D нужна отрисовка стола, ставок, информационных окон с текстом, две позиции камеры с плавным перемещением от одной к другой. Оплата: банковские платежные системы или электронные деньги, в москве или минске возможно лично. Возможна оплата на повременной основе. В общем договоримся. Для ориентирования в ценах указывайте в предложениях вашу цену за час. Нужен человек в первую очередь с опытом работы над более или менее серьезными проектами, т.е. не только написание дипломов, так же нужен опыт в разработке 3D-программ, опять же, не только примеры из книжек, а что-то, что не стыдно было бы показать. В дальнейшем потребуется поддержка проекта с оплатой плюс бонусы. Более подробное ТЗ вышлю на мейл. Задача в целом не сложная, но требуется кое какой опыт.