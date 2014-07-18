Нужен плагин для JAVA игры

Нужно написать кроссплатформенную (win/nix, сначала можно только под win) рулету, графика в 3D, дизайн или своими силами, если есть возможность, или закажем отдельно. Рулетка не сетевая. Потребуется последующая поддержка. Оплата wm/яд, возможен нал. Просьба сразу ...