Требуется внести изменения в существующие игры сторонних производителей. Суть требуемых изменений: В момент нанесения урона персонажу должна вызываться функция void damage(int nHealth, bool bLeft, bool bRight, int nWeapon) ...
Нужен плагин для JAVA игры
Нужен программист Java, который сможет написать специальный плагин для игры Minecraft. Все подробности в личном разговоре.
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