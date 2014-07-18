Доработка игрового ПО

Требуется внести изменения в существующие игры сторонних производителей.

Суть требуемых изменений:

В момент нанесения урона персонажу должна вызываться функция

void damage(int nHealth, bool bLeft, bool bRight, int nWeapon)

Код ее должен быть написан на С/C++ или, если потребуется, на ассемблере. Тело функции находится во внешней dll.

int nHealth - количество урона

bool bLeft - атакован слева

bool bRight - атакован справа

int nWeapon - тип оружия

Для тестов напишите свою dll где функция damage будет писать в лог-файл, переданные ей параметры.

Игры:

Интересуют шутеры, не совсем уж старые, в которые народ еще играет.

Список не полный, вы можете его расширить, предварительно обсудив это со мной.

S.T.A.L.K.E.R.

Call of Duty

Half-Life

Mafia

Grand Theft Auto - от 3 и выше

Counter-Strike - от 1.6

Wolfenstein

Resident Evil

Battlefield

Diablo 2 3

Fallout

Far Cry

BioShock

Unreal Tournament

Doom 3