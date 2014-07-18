Нужен человек с опытом данной работы маппинга
Доработка игрового ПО
Требуется внести изменения в существующие игры сторонних производителей.
Суть требуемых изменений:
В момент нанесения урона персонажу должна вызываться функция
void damage(int nHealth, bool bLeft, bool bRight, int nWeapon)
Код ее должен быть написан на С/C++ или, если потребуется, на ассемблере. Тело функции находится во внешней dll.
int nHealth - количество урона
bool bLeft - атакован слева
bool bRight - атакован справа
int nWeapon - тип оружия
Для тестов напишите свою dll где функция damage будет писать в лог-файл, переданные ей параметры.
Игры:
Интересуют шутеры, не совсем уж старые, в которые народ еще играет.
Список не полный, вы можете его расширить, предварительно обсудив это со мной.
S.T.A.L.K.E.R.
Call of Duty
Half-Life
Mafia
Grand Theft Auto - от 3 и выше
Counter-Strike - от 1.6
Wolfenstein
Resident Evil
Battlefield
Diablo 2 3
Fallout
Far Cry
BioShock
Unreal Tournament
Doom 3
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