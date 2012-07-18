Мобильная пазл-игра под iOS

  1. Биржа фриланса
  2. Разработка игр
Закрыт4 заявки178 просмотров

Необходима мобильная игра под iOS 5+ (тут раньше было требование про кроссплатформенность - убрал)

Игра должна корректно работать как на телефонах, так и на планшетах.

Нужен полный аналог https:// itunes. apple. com/ us/ app/ animal-games-for-kids-puzzles /id550943577?mt=8 (уберите пробелы). На выходе хочу получить:

1. Движок

1.1. Механизм перемещения пазлов

1.2. Механизм встроенных покупок дополнительных уровней

1.3. Механизм "лопанья" пузырей или ловли чего-то другого после прохождения уровня

1.4. Анимация персонажей после прохождения уровня (например, мишка машет лапой или акула уплывает)

2. 2 тестовых уровня и описание по созданию уровней

3. Язык - русский

Требования к коду:

1. Комментарии на русском или английском;

2. Соблюдение code conventions;

3. Четкое разделение логики и пользовательского интерфейса (желательно следование MVC)

Разработчик должен будет поддержать публикацию в AppStore после дизайна уровней другим специалистом.

Жду ваших предложений!

iOS
11 лет назад
wonderu
Игорь 
42 года
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

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Нет заявок фрилансеров

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