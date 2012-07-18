Нашей компании требуется Python программист для работы над онлайн версией социальных игр. Необходимо разработать backend игры. Требования: - Опыт работы над сетевыми/онлайн приложениями - Отличные знания и опыт ...
Мобильная пазл-игра под iOS
Необходима мобильная игра под iOS 5+ (тут раньше было требование про кроссплатформенность - убрал)
Игра должна корректно работать как на телефонах, так и на планшетах.
Нужен полный аналог https:// itunes. apple. com/ us/ app/ animal-games-for-kids-puzzles /id550943577?mt=8 (уберите пробелы). На выходе хочу получить:
1. Движок
1.1. Механизм перемещения пазлов
1.2. Механизм встроенных покупок дополнительных уровней
1.3. Механизм "лопанья" пузырей или ловли чего-то другого после прохождения уровня
1.4. Анимация персонажей после прохождения уровня (например, мишка машет лапой или акула уплывает)
2. 2 тестовых уровня и описание по созданию уровней
3. Язык - русский
Требования к коду:
1. Комментарии на русском или английском;
2. Соблюдение code conventions;
3. Четкое разделение логики и пользовательского интерфейса (желательно следование MVC)
Разработчик должен будет поддержать публикацию в AppStore после дизайна уровней другим специалистом.
Жду ваших предложений!
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