Crazy Monkey

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Разработка игр
Закрыт1 заявка193 просмотра

2. Требования к реализации

a. Серверная часть

Язык разработки серверного ПО — С++ (stl), perl 5.

Язык для скриптов управления — bash, perl.

Средство удалённого администрирования и управления — secure shell 6.0.

Операционная система — linux debian 7.0 (wheezy) 64x.

Веб-сервер — Apache 2.2.

Средство генерации Make файлов — cmake 2.8.

Система контроля версий - subversion.

Тесты для кода, написанного на С++ — ctest, cxxtest.

b. Клиентска часть

Графичеcкое приложение C++ (stl), fltk 1.3

Формат изображений для псевдоанимации — png.

Детальное ТЗ - в скайп

ApacheDebianLinux
11 лет назад
itisfive
Игорь 
41 год
11 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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