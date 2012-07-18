Необходима мобильная игра под iOS 5+ (тут раньше было требование про кроссплатформенность - убрал) Игра должна корректно работать как на телефонах, так и на планшетах. Нужен полный аналог https:// ...
Crazy Monkey
2. Требования к реализации
a. Серверная часть
Язык разработки серверного ПО — С++ (stl), perl 5.
Язык для скриптов управления — bash, perl.
Средство удалённого администрирования и управления — secure shell 6.0.
Операционная система — linux debian 7.0 (wheezy) 64x.
Веб-сервер — Apache 2.2.
Средство генерации Make файлов — cmake 2.8.
Система контроля версий - subversion.
Тесты для кода, написанного на С++ — ctest, cxxtest.
b. Клиентска часть
Графичеcкое приложение C++ (stl), fltk 1.3
Формат изображений для псевдоанимации — png.
Детальное ТЗ - в скайп
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