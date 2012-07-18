Разработка флеш-игры для соц. сети ВКонтакте

$5000
  1. Биржа фриланса
  2. Разработка игр
Закрыт2 заявки190 просмотров

Требуется флеш-программист или команда флеш-программистов для создания игрового приложения для соц. сети ВКонтакте.

Проект довольно интересный.

ТЗ скину в личку.

11 лет назад
postfx3
37 лет
11 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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