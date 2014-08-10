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Разработать игру на Unity
Требуется разработать пвп игру на Unity, сначала совсем на большую и постепенно добавлять новые функции. Тз и други детали обсудим лично.
Если вы готовы взяться за создание пожалуйста напишите примерную цену за 1 час работы, при условии что часов будет очень много.
Заявки фрилансеров
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