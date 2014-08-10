Движок для шахматного бота

Для игрового портала необходимо разработать (или адаптировать готовый open source ) игровой движок с искусственным интеллектом для игры в шахматы.

Есть класс-обертка для игрового бота ( на С# .Net), сам бот, который может "играть" в шахматы (реализует взаимодействие с порталом: создание, подключение игровых сессий, протокол игры, делает случайные ходы).

Нужно добавить ему искусственный интеллект, чтобы очередной ход вычислялся на основе текущей игровой позиции.

Игровой бот реализован на С# .Net.

Все работает на платформе Windows.

Пишите цену и сроки реализации.

Если нужны еще подробности - спрашивайте, отвечу.