Движок для шахматного бота

  1. Биржа фриланса
  2. Разработка игр
Закрыт5 заявок250 просмотров

Для игрового портала необходимо разработать (или адаптировать готовый open source ) игровой движок с искусственным интеллектом для игры в шахматы.

Есть класс-обертка для игрового бота ( на С# .Net), сам бот, который может "играть" в шахматы (реализует взаимодействие с порталом: создание, подключение игровых сессий, протокол игры, делает случайные ходы).

Нужно добавить ему искусственный интеллект, чтобы очередной ход вычислялся на основе текущей игровой позиции.

Игровой бот реализован на С# .Net.

Все работает на платформе Windows.

Пишите цену и сроки реализации.

Если нужны еще подробности - спрашивайте, отвечу.

11 лет назад
SergeyGorbunov
Сергей 
44 года
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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