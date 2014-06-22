mishan358

Михаил mishan358

 
40 летМолдова/Тирасполь
10 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
mishan358

mishan358

  • Создание сайта на заказ.

    Требуется создать сайт под ключ + cms лк у каждого пользователя,а так-же что бы пользователь мог вложить деньги и забирать если захочет. Продолжение.. основную идею могу рассказать в skype так-же можем обговорить сумму.

    Сайты «под ключ»7 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Курсовая на C# Windows Form

    $35

    Произошло радиоактивное заражение местности. Составлена карта зараженности. Она представляет собой прямоугольную таблицу N*M, в клетках которой записана зараженность соответствующего участка. Требуется написать программу, которая найдет путь из левой верхней клетки таблицы в правую нижнюю клетку с ...

    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Нахождение кратчайшего пути C# (windows form)

    $25

    Произошло радиоактивное заражение местности.Составлена карта зараженности.Она представляет собой прямоугольную таблицу N x M, в клетках которой записана зараженность соответствующего участка. Требуется найти путь из левой верхней клетки в правую нижнюю клетку с минимальной суммарной дозой ...

    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад
Отзывы фрилансеров
Samwolfik
Семен 
41 годУкраина
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$35
10 баллов
10 лет назад
Вечный календарь" C#
очень хороший заказчик. С таким приятно работать. Рекомендую
На отлично справился со своей работай очень быстро качественно, при этом ещё объяснил что и как работает.
Ответный отзыв
greek_symbol
Евгений 
34 годаУкраина
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$35
10 баллов
10 лет назад
Курсовая на C# Windows Form
Постановка задачи адекватна стоимости, оплата своевременна. Продолжу работать этим заказчиком.
На отлично справился со своей задачей быстро,качественно всё по заказу и даже немного больше.Было очень приятно сотрудничать.
Ответный отзыв
shytnik_igor
Игорь 
33 годаБеларусь
11 лет в сервисе
Был
месяц назад
$25
10 баллов
10 лет назад
Нахождение кратчайшего пути C# (windows form)
Отличный заказчик, хороший проект, быстрая оплата.
Работу выполнил довольно быстр раньше срока качественно,всё что требовалось сделал.Приятно было сотрудничать.
Ответный отзыв