Требуется создать сайт под ключ + cms лк у каждого пользователя,а так-же что бы пользователь мог вложить деньги и забирать если захочет. Продолжение.. основную идею могу рассказать в skype так-же можем обговорить сумму.
- Сайты «под ключ»7 заявокЗакрыт9 лет назад
Требуется установить регистрацию на сайт что бы всё работало как надо. Так же не больше разработки в сфере cms.Системы управления (CMS)9 заявокЗакрыт9 лет назад
- $35
Требуется доделать работу на C# Windows Forms 2013 на тему Вечный Календарь и перенести её с 2013 на 2010 microsoft visual C# express.Завершен10 лет назад
- $35
Произошло радиоактивное заражение местности. Составлена карта зараженности. Она представляет собой прямоугольную таблицу N*M, в клетках которой записана зараженность соответствующего участка. Требуется написать программу, которая найдет путь из левой верхней клетки таблицы в правую нижнюю клетку с ...Завершен10 лет назад
- $25
Произошло радиоактивное заражение местности.Составлена карта зараженности.Она представляет собой прямоугольную таблицу N x M, в клетках которой записана зараженность соответствующего участка. Требуется найти путь из левой верхней клетки в правую нижнюю клетку с минимальной суммарной дозой ...Завершен10 лет назад