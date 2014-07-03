Задача очень простая. Есть эскиз логотипа, который нужно нарисовать в векторе. 2 картики: общий логотип + значок. Файлы в приложении. Спасибо.
- Логотипы и Знаки17 заявокЗакрыт8 лет назад
- $50
Задача очень простая. Нужно разработать логотип для анимационной студии. Мы делаем 3D мултфильмы. Планировали сделать логотип только из названия, но если у вас будут другие интересные предложения - с радостью рассмотрим. ...Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен11 лет назад
Задача очень интересная и творческая: нужно прорисовать персонажей для мультсериала, согласно концепции проекта и сценария. Всю подробную информацию присылаем заинтересованным. Тех, для кого первоочередной мотивацией является не идея, а финансовое вознаграждение - просьба заявки не ...Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен11 лет назад
Задача простая: есть идея для создания детского мультсериала. Хронометраж - 20 мин. В сезоне 12 серий. Нужно написать сценарий для пилотной серии.Копирайтинг1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $100
Нам нужно запарсить все словари, находящиеся по данному адресу http://www.edudic.ru/ Нужен только список существительных и имен по каждому из словарей (объяснения слов не нужны). Для удобства используйте таблицу – заполните зеленые столбцы.Базы данных1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $100
Каждая фраза должна: - содержать минимум два существительных - быть оригинальной, или остроумным римейком известной фразы - желательно быть хипстерского наклона Подойдут афоризмы, поговорки, смешные ...Копирайтинг2 исполнителяЗавершен11 лет назад