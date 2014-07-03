kosik

Руслан Косаревич kosik

 
36 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
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безопасных платежей

  • Логотип для анимационной студии GOOD STORY

    $50

    Задача очень простая. Нужно разработать логотип для анимационной студии. Мы делаем 3D мултфильмы. Планировали сделать логотип только из названия, но если у вас будут другие интересные предложения - с радостью рассмотрим. ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Нарисовать персонажей для мультсериала

    Задача очень интересная и творческая: нужно прорисовать персонажей для мультсериала, согласно концепции проекта и сценария. Всю подробную информацию присылаем заинтересованным. Тех, для кого первоочередной мотивацией является не идея, а финансовое вознаграждение - просьба заявки не ...

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Парсинг словарей

    $100

    Нам нужно запарсить все словари, находящиеся по данному адресу http://www.edudic.ru/ Нужен только список существительных и имен по каждому из словарей (объяснения слов не нужны). Для удобства используйте таблицу – заполните зеленые столбцы.

    Базы данных1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Придумать 1000 остроумных фраз

    $100

    Каждая фраза должна: - содержать минимум два существительных - быть оригинальной, или остроумным римейком известной фразы - желательно быть хипстерского наклона Подойдут афоризмы, поговорки, смешные ...

    Копирайтинг2 исполнителя
    Завершен
    11 лет назад

Отзывы фрилансеров

DocArt
Брукс 
39 лет
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$300
10 баллов
11 лет назад
Нарисовать персонажей для мультсериала
Задача поставлена чітко і зрозуміло. Робота оцінюється обєктивно. Працювати одне задоволення. Рекомендую.
Олександр саме та людина, яку хотілося залучити до проекту. Вкладає у роботу душу. Це помітно відразу.
Ответный отзыв
Se_Mia
34 года
13 лет в сервисе
Была
3 года назад
$100
10 баллов
11 лет назад
Придумать 1000 остроумных фраз
Спасибо за интересный проект! Рекомендую!
Рекомендую как ответственного и приятного человека.
Ответный отзыв
MiViDo
44 года
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$50
10 баллов
11 лет назад
Написать сценарий для мультсериала
Рекомендую Руслана як порядну і ввічливу людину. Такі замовники - рідкість. Дуже сподіваюсь, що наш з ним задум буде реалізований і принесе задоволення і дітям, і нам від співпраці. Якщо вас доля зведе з Русланом - не пожалкуєте ні секунди. Гарантую)
Читаючи попередні відгуки про цю людину, у мене виникла легка пересторога. Якось надто усі грандіозно відгукуються. Але можу запевнити усіх, що там не написано і половити тих слів, які можна сказати про Михайла. Я отримав набагато більше, ніж очікував і у терміни, яким я досі не можу повірити. Раніше з таким не стикався. Я у приємному шоці.
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greek_symbol
Евгений 
36 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$100
10 баллов
11 лет назад
Парсинг словарей
Данного человека только рекомендую. Всё отлично.
Работа выполнена прекрасно. Было приятно работать. С удовольствие обратимся в следующий раз.
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Olga-Urban
Ольга 
40 лет
12 лет в сервисе
Была
год назад
$100
10 баллов
11 лет назад
Придумать 1000 остроумных фраз
Крайне положительный заказчик и человек! Кроме того, проект был замечательным.
Было очень комфортно работать.
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