Мне необходимо распознавать текст с экрана (скриншотов). На примерах видно, что один и тот же символ может прорисовываться по-разному. https://www.dropbox.com/s/w6s10fiwf13bu6f/2014-05-16_153426.png https://www.dropbox.com/s/w6s10fiwf13bu6f/2014-05-16_153426.png
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо доделать программу на С++ либо переписать заново
Программа для ведения истории болезни и планирования лечения.
Нужно внести мелкие правки (заменить ряд терминов и т.п.), исправить ошибки в работе, дописать 3Д-приложение.
Основная программа сделана на Borland C++ Builder 6
3D приложение — отдельно на XNA Framework (который на базе платформы .NET).
Три варианта варианта:
1) Переделать код под последние версии компиляторов C++ Builder,
которые теперь вместо Borland разрабатывает компания Embarcadero. Это
есть смысл делать, если в них существуют какие-нибудь средства для
быстрой разработки аналогичного 3D приложения.
2) Второй способ – переписать все под платформу .NET.
3) Доделать все как есть (внести правки в старый код и доделать приложение). С последним вариантом пока проблемы: четыре исполнителя взялись, но никто не справился).
Ссылка на программу https://yadi.sk/d/RasI9cjvWBxYH
В приложенных файлах ТЗ для предыдущего программиста (в ТЗ, возможно, не все понятно написано, уточняйте).
Работаем поэтапно:
1) Правки обозначений (нужно поменять одни обозначения на другие)
В зависимости от стоимости: постоплата, предоплата, безопасная сделка.
2) Все остальное: безопасная сделка, либо оплата по факту. (создам отдельный проект)
Требования к исполнителю:
Знание С++ и/или NET
Возможность выделить время на работу (т.е. нужно, чтобы Вы работали над программой не от от случая к случаю и в обеденном перерыве).
Соблюдение сроков (обязательный пункт).
Сроки до начала сентября
Бюджет обсуждаем, сейчас 15 тысяч на все работы.
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