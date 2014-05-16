Необходимо доделать программу на С++

$500
Прикладное ПОЗакрыт12 заявок411 просмотров
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Необходимо доделать программу на С++ либо переписать заново

Программа для ведения истории болезни и планирования лечения.

Нужно внести мелкие правки (заменить ряд терминов и т.п.), исправить ошибки в работе, дописать 3Д-приложение.

Основная программа сделана на Borland C++ Builder 6

3D приложение — отдельно на XNA Framework (который на базе платформы .NET).

Три варианта варианта:

1) Переделать код под последние версии компиляторов C++ Builder,

которые теперь вместо Borland разрабатывает компания Embarcadero. Это

есть смысл делать, если в них существуют какие-нибудь средства для

быстрой разработки аналогичного 3D приложения.

2) Второй способ – переписать все под платформу .NET.

3) Доделать все как есть (внести правки в старый код и доделать приложение). С последним вариантом пока проблемы: четыре исполнителя взялись, но никто не справился).

Ссылка на программу https://yadi.sk/d/RasI9cjvWBxYH

В приложенных файлах ТЗ для предыдущего программиста (в ТЗ, возможно, не все понятно написано, уточняйте).

Работаем поэтапно:

1) Правки обозначений (нужно поменять одни обозначения на другие)

В зависимости от стоимости: постоплата, предоплата, безопасная сделка.

2) Все остальное: безопасная сделка, либо оплата по факту. (создам отдельный проект)

Требования к исполнителю:

Знание С++ и/или NET

Возможность выделить время на работу (т.е. нужно, чтобы Вы работали над программой не от от случая к случаю и в обеденном перерыве).

Соблюдение сроков (обязательный пункт).

Сроки до начала сентября

Бюджет обсуждаем, сейчас 15 тысяч на все работы.

9 лет назад
kbv79
Борис 
44 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
greek_symbol
Евгений 
34 годаУкраина
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад
9 лет назад
$450
30 дней
Начал резво, потом пропал. Потом прислал якобы сделанную работу, на самом деле, практически без изменений. Обещал исправить и все. Собственно, брошенный аккаунт на веблансере говорит сам за себя.
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