ИС Деканат в access+Delphi

$45
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Создать ИС "Деканат"

Итог – рабочая программа + файл со скриншотами ее работы

Обязательно access+Delphi

Срок – 20 мая до 22.00 мск

Пример ИС Деканат в access прилагаю, можно взять за основу

Бюджет 1600р

Delphi
10 лет назад
tvoiaelena
34 годаРоссия
14 лет в сервисе
Была
3 года назад
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