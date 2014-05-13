Программа - решение диф. уравнений

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Написать программу , которая бы решала дифференциальные уравнения математической физики- Максвелла- численными методами с возможностью смены коэффициентов и построением графиков.в окне программы также должна быть кнопка "о программе" , которая бы выдавала справку о том, что это за программа, для чего предназначена, как пользоваться.

методом FDTD хотя бы по базовому алгоритму, чтобы на входе задать параметры и получить электрические и магнитные поля, Ex, Ey, Ez, Hx, Hy и Hz c графиком

срок до 23 мая.

можно на C++,VBA, паскаль или матлаб. хотя бы с использованием базового алгоритма Yee.

10 лет назад
LiderJob
39 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
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