Программа - решение диф. уравнений

Написать программу , которая бы решала дифференциальные уравнения математической физики- Максвелла- численными методами с возможностью смены коэффициентов и построением графиков.в окне программы также должна быть кнопка "о программе" , которая бы выдавала справку о том, что это за программа, для чего предназначена, как пользоваться.

методом FDTD хотя бы по базовому алгоритму, чтобы на входе задать параметры и получить электрические и магнитные поля, Ex, Ey, Ez, Hx, Hy и Hz c графиком

срок до 23 мая.

можно на C++,VBA, паскаль или матлаб. хотя бы с использованием базового алгоритма Yee.