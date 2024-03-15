Расширение для браузера Хром

Прикладное ПОЗакрыт2 заявки163 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

в папке C:\scan имеются файлы

foto.JPG

pasport.txt

содержимое файла pasport.txt:

Фамилия: Ivanov

Имя:Ivan

Гражданство:RUS

Пол:Male

Дата рождения:01.12.0080

Паспорт:732369908

Действителен до:15.03.0024

имеется форма на сайте

Плагин должен отсканировать папку C:\scan и заполнить форму данными (прикрепить фото).

Перед заполнением нужно задать вопрос хотите ли вы заполнить фаому автоматически варианты ответа Да Нет.

Пусть этот скрипт работает на странице где есть

по времени как можно раньше нужно

10 лет назад
Imran
29 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
  • Похожие заказы

  • Программа на C#

    $100

    Приложение "Авторизация с распознаванием лица" Должно работать под windows store + db Sqlite. Вкратце опишу что нужно. Пользователь регистрируется в приложении - вводит имя, свой почтовый адрес, делает снимок себя родимого, снимок сохраняется в БД. При последующих ...

    Прикладное ПО1 исполнитель
    Закрыт
    10 лет назад

  • Электронная библиотека

    Здравствуйте уважаемые фрилансеры. Необходимо разработать электронную библиотеку, с удобным и простым интерфейсом, в которую можно будет добавлять свою базу книг для чтения любого формата. Она должна работать как и на простом ПК, так и на любом ...

    Прикладное ПО2 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Доработка плагина для Оперы.

    $50

    Имеется плагин для Оперы возникла проблема с размером внутреннего хранилища плагина, место которое отведено в опере уже закончилось, так как в новой Опере нет настройки, увеличивающее его, необходимо сделать правку в плагине. Вот описание проблемы ...

    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • Цепочка синонимов слов до указанного уровня

    Цель программы — из начального слова, или двух, определить наиболее часто используемые в языке синонимы (самые релевантные), для составления рекламы из самых взаимосвязанных по производным от начального слова. Как пример, слово «надежность», предполагается, если запустить ...

    Прикладное ПО2 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Работа с файлами Access

    Нужен квалифицированный специалист для работы с файлами Access. Более детальную информацию смогу предоставить в личной переписке.

    Прикладное ПО5 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Доработка существующего софта

    $500

    Разработчик .NET для доработки существующего софта Имеется: - уже разработаный десктопный софт для взаимодействия с VPN сервисом под WIN - написан на .net Требуется: - доработать баги - доработать инсталятор - тестирование минимальное - сопровождение софта по возможности Знания: C#, WPF, XAML, RAS, ...

    Прикладное ПО6 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • PHP разработчик для удаленной работы

    Здравствуйте. Для разработки масштабных высоконагруженных проектов требуются php разработчики на удаленной основе. Гибкий график работы, з/п обсуждается. Требования: PHP 5.4, ООП – не менее 2 лет, Yii -framework, MVC, опыт построения сложных систем, DAO, ORM ...

    PHP
    Прикладное ПОнет заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Нужен скрипт удаления файлов

    Нужен скрипт удаления данных с папки на сервере. Тоесть нужен скрипт на php для очистки папки кеша. (сервер линюкс). При обычном удалении очень сильно грузится сервер и тд.. Нужно чтобы скрипт лежал на сервере в корне ...

    Прикладное ПО8 заявок
    Закрыт
    10 лет назад