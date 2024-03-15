Расширение для браузера Хром

Приложение "Авторизация с распознаванием лица" Должно работать под windows store + db Sqlite. Вкратце опишу что нужно. Пользователь регистрируется в приложении - вводит имя, свой почтовый адрес, делает снимок себя родимого, снимок сохраняется в БД. При последующих ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
в папке C:\scan имеются файлы
foto.JPG
pasport.txt
содержимое файла pasport.txt:
Фамилия: Ivanov
Имя:Ivan
Гражданство:RUS
Пол:Male
Дата рождения:01.12.0080
Паспорт:732369908
Действителен до:15.03.0024
имеется форма на сайте
Плагин должен отсканировать папку C:\scan и заполнить форму данными (прикрепить фото).
Перед заполнением нужно задать вопрос хотите ли вы заполнить фаому автоматически варианты ответа Да Нет.
Пусть этот скрипт работает на странице где есть
по времени как можно раньше нужно
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