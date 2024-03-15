Расширение для браузера Хром

в папке C:\scan имеются файлы

foto.JPG

pasport.txt

содержимое файла pasport.txt:

Фамилия: Ivanov

Имя:Ivan

Гражданство:RUS

Пол:Male

Дата рождения:01.12.0080

Паспорт:732369908

Действителен до:15.03.0024

имеется форма на сайте

Плагин должен отсканировать папку C:\scan и заполнить форму данными (прикрепить фото).

Перед заполнением нужно задать вопрос хотите ли вы заполнить фаому автоматически варианты ответа Да Нет.

Пусть этот скрипт работает на странице где есть

по времени как можно раньше нужно