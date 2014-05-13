Электронная библиотека

Прикладное ПОЗакрыт2 заявки132 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Здравствуйте уважаемые фрилансеры.

Необходимо разработать электронную библиотеку, с удобным и простым интерфейсом, в которую можно будет добавлять свою базу книг для чтения любого формата. Она должна работать как и на простом ПК, так и на любом мобильнике.

Бюджет не определен, жду Ваших предложений.

10 лет назад
Ayanbek
35 летКазахстан
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
  • Похожие заказы

  • Программа на C#

    $100

    Приложение "Авторизация с распознаванием лица" Должно работать под windows store + db Sqlite. Вкратце опишу что нужно. Пользователь регистрируется в приложении - вводит имя, свой почтовый адрес, делает снимок себя родимого, снимок сохраняется в БД. При последующих ...

    Прикладное ПО1 исполнитель
    Закрыт
    10 лет назад

  • Доработка плагина для Оперы.

    $50

    Имеется плагин для Оперы возникла проблема с размером внутреннего хранилища плагина, место которое отведено в опере уже закончилось, так как в новой Опере нет настройки, увеличивающее его, необходимо сделать правку в плагине. Вот описание проблемы ...

    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • Цепочка синонимов слов до указанного уровня

    Цель программы — из начального слова, или двух, определить наиболее часто используемые в языке синонимы (самые релевантные), для составления рекламы из самых взаимосвязанных по производным от начального слова. Как пример, слово «надежность», предполагается, если запустить ...

    Прикладное ПО2 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Работа с файлами Access

    Нужен квалифицированный специалист для работы с файлами Access. Более детальную информацию смогу предоставить в личной переписке.

    Прикладное ПО5 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Доработка существующего софта

    $500

    Разработчик .NET для доработки существующего софта Имеется: - уже разработаный десктопный софт для взаимодействия с VPN сервисом под WIN - написан на .net Требуется: - доработать баги - доработать инсталятор - тестирование минимальное - сопровождение софта по возможности Знания: C#, WPF, XAML, RAS, ...

    Прикладное ПО6 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • PHP разработчик для удаленной работы

    Здравствуйте. Для разработки масштабных высоконагруженных проектов требуются php разработчики на удаленной основе. Гибкий график работы, з/п обсуждается. Требования: PHP 5.4, ООП – не менее 2 лет, Yii -framework, MVC, опыт построения сложных систем, DAO, ORM ...

    PHP
    Прикладное ПОнет заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Нужен скрипт удаления файлов

    Нужен скрипт удаления данных с папки на сервере. Тоесть нужен скрипт на php для очистки папки кеша. (сервер линюкс). При обычном удалении очень сильно грузится сервер и тд.. Нужно чтобы скрипт лежал на сервере в корне ...

    Прикладное ПО8 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • C++ builder 6

    Программа должна выполняться на языке С++ в среде разработки C++ Builder 6.В коде должны быть комментарии. К письму прилагаются: исходный код класса и формы (в форме необходимо переделать вывод информации на экран, вывод должен ...

    Прикладное ПО2 заявки
    Закрыт
    10 лет назад