Электронная библиотека

Здравствуйте уважаемые фрилансеры.

Необходимо разработать электронную библиотеку, с удобным и простым интерфейсом, в которую можно будет добавлять свою базу книг для чтения любого формата. Она должна работать как и на простом ПК, так и на любом мобильнике.

Бюджет не определен, жду Ваших предложений.