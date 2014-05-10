Доработка существующего софта

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Разработчик .NET для доработки существующего софта
Имеется:
- уже разработаный десктопный софт для взаимодействия с VPN сервисом под WIN
- написан на .net
Требуется:
- доработать баги
- доработать инсталятор
- тестирование минимальное
- сопровождение софта по возможности
Знания:
C#, WPF, XAML, RAS, WIX, понимание работы ОС и драйверов, умение работать с внешними процессами.
Софт работает с Openvpn,PPTP конфигурациями.
Для разбора в коде требуеться около 5ти часов
Для доработок около 15-20 часов
С вас цены и сроки
Передам для просмотра подходящим
Нужно долгое сотрудничество в дальнейшем
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