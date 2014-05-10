Доработка существующего софта

$500
Прикладное ПОЗакрыт6 заявок199 просмотров
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Разработчик .NET для доработки существующего софта

Имеется:

- уже разработаный десктопный софт для взаимодействия с VPN сервисом под WIN

- написан на .net

Требуется:

- доработать баги

- доработать инсталятор

- тестирование минимальное

- сопровождение софта по возможности

Знания:

C#, WPF, XAML, RAS, WIX, понимание работы ОС и драйверов, умение работать с внешними процессами.

Софт работает с Openvpn,PPTP конфигурациями.

Для разбора в коде требуеться около 5ти часов

Для доработок около 15-20 часов

С вас цены и сроки

Передам для просмотра подходящим

Нужно долгое сотрудничество в дальнейшем

10 лет назад
pojarnik
Рус Дима 
41 годУкраина
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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