Программирование эл. устройства/микроэлектроника

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Добрый день!

Есть пленочный принтер.

К этому принтеру должны идти картриджи с пленкой. На каждом картридже есть чип. Соответственно, принтер принимает только "свои" картриджи. Также в чип зашит счетчик который уменьшается с расходом пленки.

Проблема в том что пленку у нас такую не достать и есть желание перепрограммировать его на прием аналогичной пленки, но других производителей. Или "заблокировать" уменьшение счетчика.

Связь между принтером и ПК через Ethernet (WEB интерфейс для настроек). Наверняка есть ftp. FTP скорее всего запаролено.

Как видится сейчас, решение может быть 2х видов - изменение программного кода или же аппаратным методом.

Возможен ознакомительный доступ к принтеру для определения своих возможностей.

Оплата договорная. В том числе компенсация при отрицательном результате. А при положительном решении - в обиде не останетесь.

Спасибо

10 лет назад
andreyyur
39 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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