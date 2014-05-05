Delphi: эмулировать нажатия клавиатуры и мыши

Нужен программист и знаток программных компонентов и решений для колл-центров. Задача создания универсального продукта для исходящих вызовов. Требуется программирование: Сценариев и форм объектов, Диалоговых форм, Маршрутов звонков, IVR-меню А также настройка и заведение линий провайдера телефонии. ТЗ сформировано не полностью, готов оплатить ...
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Нужно эмулировать нажатия клавиатуры и мыши в компоненте TEmbeddedWB в свернутом окне.
Установить фокус ввода на input, ввести несколько символов, потом или нажать enter, или нажать на появившийся выпадающий список.
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