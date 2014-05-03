Нужна консультация в области Метода опорных вектор

Требуется написать функцию на языке C или Delphi (Delphi предпочтительней, но я не уверен что вы корректно IDL переведете в pas), которая бы возвращала описание события из журнала Windows с помощью функций EvtRpcGetPublisherMetadata, EvtRpcMessageRender. Т.е. на ...