WPF браузер Awesomium

Прикладное ПОЗакрытнет заявок155 просмотров
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Нужно сделать фильтрацию контента on the fly.

То есть, при первом переходе по ссылке нужно вытащить content страницы, удалить несколько элементов из него и соответственно все изменения отображать в Awesomium браузере.

Далее нужно отлавливать переходы пользователя и так же доставать исходный код странички, изменять его и так же сохранять чтобы в конечном счете пользователь видел измененную страничку.

Задачу нужно выполнить сегодня и максимально быстро, жду ваших цен и предложений.

10 лет назад
Kernighan
Виктор 
34 годаМолдова
11 лет в сервисе
Был
4 года назад
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