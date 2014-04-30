WPF браузер Awesomium

Нужно сделать фильтрацию контента on the fly.

То есть, при первом переходе по ссылке нужно вытащить content страницы, удалить несколько элементов из него и соответственно все изменения отображать в Awesomium браузере.

Далее нужно отлавливать переходы пользователя и так же доставать исходный код странички, изменять его и так же сохранять чтобы в конечном счете пользователь видел измененную страничку.

Задачу нужно выполнить сегодня и максимально быстро, жду ваших цен и предложений.