WPF браузер Awesomium

прикладная информатика -диплом сдача по главам объем 90-100 АП 80% срок на всю 20 мая + небольшой запас диплом с речью и РМ на защиту цену указывайте из расчета 1 уе=35 руб. остальное обсудим в лс
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно сделать фильтрацию контента on the fly.
То есть, при первом переходе по ссылке нужно вытащить content страницы, удалить несколько элементов из него и соответственно все изменения отображать в Awesomium браузере.
Далее нужно отлавливать переходы пользователя и так же доставать исходный код странички, изменять его и так же сохранять чтобы в конечном счете пользователь видел измененную страничку.
Задачу нужно выполнить сегодня и максимально быстро, жду ваших цен и предложений.
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