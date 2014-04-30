Форма отправки сообщений с капчёй

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Есть сайт на wp и там же страница "контакты" для отправки сообщений на мой емэйл. Я откуда то взял (давно уже сейчас не помню) код отправки сообщений и вставил его на эту страницу. Он работает но в последнее время его окупировали боты и петрушат мне на почту по сотне беспонтовых сообщений за день. Нужен новый код с капчёй. Или новый или прикрутить капчу к старому. без разницы как вам будет удобней. лишние плагины навешивать нет желания.

10 лет назад
antoniox
Гасанов 
54 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранный исполнитель
sdaccent
Юрий 
36 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
10 лет назад
$10
1 день
отличный специалист. код wordpress выпрямил на раз.
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