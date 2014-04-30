Форма отправки сообщений с капчёй

Есть сайт на wp и там же страница "контакты" для отправки сообщений на мой емэйл. Я откуда то взял (давно уже сейчас не помню) код отправки сообщений и вставил его на эту страницу. Он работает но в последнее время его окупировали боты и петрушат мне на почту по сотне беспонтовых сообщений за день. Нужен новый код с капчёй. Или новый или прикрутить капчу к старому. без разницы как вам будет удобней. лишние плагины навешивать нет желания.