Скрипт - Эмулятор браузера

$1000
Прикладное ПОЗакрыт5 заявок290 просмотров
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Требуется написать скрипт который сможет ходить по интернету и копировать человека. Например нажатие на кнопку.

Требуется:

1. помочь составить тех. задание

2. программа должна уметь работать с прокси

2. программа должна уметь работать с чем-то вроде антикапчи

3. многопоточность

4. возможность как-то обучить программу что нажимать (как макрос)

5. программа под windows (под обычный комп)

хотелось бы от 50 операций в минуту. Более детальная информация в личной переписке.

по бюджету предлагайте. Слабо представляю сколько такое будет стоить.

10 лет назад
maxicash
Андрей 
43 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад
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