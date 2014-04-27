Интерфейс для тач-стола

II. Нужна программа которая будет объединять все прайсы в один. Объединять одни и теже позиции. и выбирать самую низкую цену этих позиций. То-есть из 5 прайсов поставщиков выбирать одну и туже позицию и объединить(позиции ...
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Требуется создание интерактивной оболочки для сенсорного стола Ascreen
Будет эксплуатироваться на массовом мероприятии, нужно подготовить оболочку для запуска информационных материалов ( AVI, Flash, PDF и PPT).
Оболочка должна состоять из двух частей: конструктор для добавления произвольных материалов и формирования разделов и пользовательский интерфейс, который будет выводить информационные материалы как они заданы в конструкторе.
Особенности
AVI прокручивается до конца и осуществляется возврат в меню. Возможность вернуться в меню предусматривается. Перемотки нет.
Flash: При автоматической смене слайдов прокручивается до конца и возвращается в главное меню. При ручном переходе между слайдами после наступления таймаута по неактивности (задается в настройках) происходит возврат в главное меню.
PDF просто открывается, после наступления таймаута по неактивности (задается в настройках) происходит возврат в главное меню.
PPT При автоматической смене слайдов прокручивается до конца и возвращается в главное меню. При ручном переходе между слайдами после наступления таймаута по неактивности (задается в настройках) происходит возврат в главное меню.
На всех экранах предусматривается кнопка возврата в главное меню.
Пользователям запретить сворачивать или закрывать интерфейс любыми способами. Закрытие возможно только в специальном разделе меню с вводом пароля.
Разрешение 1920х1080
Формат 16:9
Операционная система – Windows 7 Pro 64bit
Важно: так как материалы еще в процессе изготовления требуется оболочка-конструктор для добавления произвольных материалов, кнопок, надписей к ним.
Желательный порядок работы:
1. Прототип
2. Согласование
3. Дизайн пользовательского интерфейса
4. Согласование
5. Конструктор
6. Согласование
7. Пользовательский интерфейс
8. Тестирование и отладка
Крайний срок завершения всех работ 22 мая 2014 г. Сроки очень критичны.
Жду Ваши предложения . Дальнейшее обсуждение только с кандидатами.
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