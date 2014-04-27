Интерфейс для тач-стола

Требуется создание интерактивной оболочки для сенсорного стола Ascreen

Будет эксплуатироваться на массовом мероприятии, нужно подготовить оболочку для запуска информационных материалов ( AVI, Flash, PDF и PPT).

Оболочка должна состоять из двух частей: конструктор для добавления произвольных материалов и формирования разделов и пользовательский интерфейс, который будет выводить информационные материалы как они заданы в конструкторе.

Особенности

AVI прокручивается до конца и осуществляется возврат в меню. Возможность вернуться в меню предусматривается. Перемотки нет.

Flash: При автоматической смене слайдов прокручивается до конца и возвращается в главное меню. При ручном переходе между слайдами после наступления таймаута по неактивности (задается в настройках) происходит возврат в главное меню.

PDF просто открывается, после наступления таймаута по неактивности (задается в настройках) происходит возврат в главное меню.

PPT При автоматической смене слайдов прокручивается до конца и возвращается в главное меню. При ручном переходе между слайдами после наступления таймаута по неактивности (задается в настройках) происходит возврат в главное меню.

На всех экранах предусматривается кнопка возврата в главное меню.

Пользователям запретить сворачивать или закрывать интерфейс любыми способами. Закрытие возможно только в специальном разделе меню с вводом пароля.

Разрешение 1920х1080

Формат 16:9

Операционная система – Windows 7 Pro 64bit

Важно: так как материалы еще в процессе изготовления требуется оболочка-конструктор для добавления произвольных материалов, кнопок, надписей к ним.

Желательный порядок работы:

1. Прототип

2. Согласование

3. Дизайн пользовательского интерфейса

4. Согласование

5. Конструктор

6. Согласование

7. Пользовательский интерфейс

8. Тестирование и отладка

Крайний срок завершения всех работ 22 мая 2014 г. Сроки очень критичны.

Жду Ваши предложения . Дальнейшее обсуждение только с кандидатами.