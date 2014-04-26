Разработка ПО для автоотправления сообщений

Существует скрипт написанный iMacros. Его задача переводить средства с одного электронного кошелька на другой. Нужно доработать скрипт чтобы данные о сумме и кошельке на который поступают средства тянулись из .csv файла. Так же в случае ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Бюджет по договоренности
Среда применения торговая электронная площадка aliexpress_com/
Получатели сообщений продавцы
В обычном режиме для общения между покупателем и продавцом у aliexpress имеется встроенный чат или можно использовать отдельное ПО (кит яз: 阿里旺旺 – alivanvan, англ яз. trademanager_alibaba_com)
Задача:
Разработать ПО, в котором можно будет создать шаблон текста, который будет отправляться продавцу автоматически или полуавтоматически.
Суть добиться облегчения труд человека и обойти ограничения сервиса.
Ограничения:
От одной учетной записи можно в день отправить 100 сообщений беспрепятственно. Если 100-150 сообщений, тогда нужна капча. Более 150-200 – сервис сообщает, что мы отправили много сообщений тем, у кого нас нет «в друзьях» – наступает запрет на передачу данных до следующего дня. Наблюдения показали, что система ограничивает по учетной записи, а не по IP адресу.
Решение:
Автоматическая отправка сообщений от разных логинов aliexpress
Что-то еще на усмотрение разработчика.
Пожелания:
- выбор продавцов по заранее заданной на aliexpress категории товаров
- выбор продавцов по рейтингу
- выбор по кол-ву заказов
- выбор по поисковому запросу. Например, сообщение для всех продавцов которых выдает система aliexpress по запросу Nike или tablet PC
- выбор по региону на который продавец готов отправить товар. Интересует только Россия
- выбор по городам в адресе продавца
- контроль над тем, было ли уже раньше отправлено сообщение этому продавцу
- контроль за отправкой сообщений. Если отправка прервалась (например, достигнув лимита сообщений в день) или не стартовала, то сообщать об этом пользователю.
Из выше перечисленного приветствуется все, по факту, что получится.
Более подробно ТЗ можно обсудить после предварительной оценки данного задания с кандидатом.
Интересует оценка цены и сроков реализации.
Заинтересованы сразу приступить к разработке.
Успехов!
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