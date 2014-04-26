Разработка ПО для автоотправления сообщений

Бюджет по договоренности

Среда применения торговая электронная площадка aliexpress_com/

Получатели сообщений продавцы

В обычном режиме для общения между покупателем и продавцом у aliexpress имеется встроенный чат или можно использовать отдельное ПО (кит яз: 阿里旺旺 – alivanvan, англ яз. trademanager_alibaba_com)

Задача:

Разработать ПО, в котором можно будет создать шаблон текста, который будет отправляться продавцу автоматически или полуавтоматически.

Суть добиться облегчения труд человека и обойти ограничения сервиса.

Ограничения:

От одной учетной записи можно в день отправить 100 сообщений беспрепятственно. Если 100-150 сообщений, тогда нужна капча. Более 150-200 – сервис сообщает, что мы отправили много сообщений тем, у кого нас нет «в друзьях» – наступает запрет на передачу данных до следующего дня. Наблюдения показали, что система ограничивает по учетной записи, а не по IP адресу.

Решение:

Автоматическая отправка сообщений от разных логинов aliexpress

Что-то еще на усмотрение разработчика.

Пожелания:

- выбор продавцов по заранее заданной на aliexpress категории товаров

- выбор продавцов по рейтингу

- выбор по кол-ву заказов

- выбор по поисковому запросу. Например, сообщение для всех продавцов которых выдает система aliexpress по запросу Nike или tablet PC

- выбор по региону на который продавец готов отправить товар. Интересует только Россия

- выбор по городам в адресе продавца

- контроль над тем, было ли уже раньше отправлено сообщение этому продавцу

- контроль за отправкой сообщений. Если отправка прервалась (например, достигнув лимита сообщений в день) или не стартовала, то сообщать об этом пользователю.

Из выше перечисленного приветствуется все, по факту, что получится.

Более подробно ТЗ можно обсудить после предварительной оценки данного задания с кандидатом.

Интересует оценка цены и сроков реализации.

Заинтересованы сразу приступить к разработке.

Успехов!