Плагин для IE

$500
Прикладное ПОЗакрыт3 заявки182 просмотра
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Требуется написать Поисковый плагин, который ищет в текстах выделенную и записанную в буфер фразу.

Эмулируется нажатие клавиш сtrl+с, выделение попадает в буфер, а плагин в свою очередь читает его из буфера.

Поиск записанной фразы должен вестись как на обычных сайтах, так и в гуглдоксе, в pdf.

Работа в браузерах IE8 +

Пример ранее реализованного плагина, но не доведенного прикреплен ниже. (исходников нет)

Кто готов реализовать, пишите сроки и цену.

Работаем по Безопасной сделке, кто не уверен в своих силах, просьба не оставлять заявки.

10 лет назад
nizimov-andrei
Андрей 
47 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
7 дней назад
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