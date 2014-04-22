Плагин для IE

Требуется написать Поисковый плагин, который ищет в текстах выделенную и записанную в буфер фразу.

Эмулируется нажатие клавиш сtrl+с, выделение попадает в буфер, а плагин в свою очередь читает его из буфера.

Поиск записанной фразы должен вестись как на обычных сайтах, так и в гуглдоксе, в pdf.

Работа в браузерах IE8 +

Пример ранее реализованного плагина, но не доведенного прикреплен ниже. (исходников нет)

Кто готов реализовать, пишите сроки и цену.

Работаем по Безопасной сделке, кто не уверен в своих силах, просьба не оставлять заявки.