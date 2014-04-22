Плагин для IE

необходима программа среда разработки vb.net vs2010+ программа состоит из диалогового окна с 7 кнопками, текстовым полем ввода и списком. программа должна 1. по кнопке открывать Internet explorer 10-11 в обычном режиме (кнопка 1) 2. по кнопке открывать ie в ...
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Требуется написать Поисковый плагин, который ищет в текстах выделенную и записанную в буфер фразу.
Эмулируется нажатие клавиш сtrl+с, выделение попадает в буфер, а плагин в свою очередь читает его из буфера.
Поиск записанной фразы должен вестись как на обычных сайтах, так и в гуглдоксе, в pdf.
Работа в браузерах IE8 +
Пример ранее реализованного плагина, но не доведенного прикреплен ниже. (исходников нет)
Кто готов реализовать, пишите сроки и цену.
Работаем по Безопасной сделке, кто не уверен в своих силах, просьба не оставлять заявки.
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