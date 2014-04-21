Разобраться в исходниках на C

Имеется исходный код программы на языке C. Это достаточно простая утилита, использующая фреймворк GStreamer и glib. Результатом её работы является некий бинарный файл, MIME тип которого описывается как application/x-raw-rgb. Насколько я смог понять, там кодируется набор RGB значений, однако данный файл не открывается графическими редакторами.

От исполнителя требуется разобраться в структуре данных, которая сохраняются в результатирующем файле и изменить способ сохранения с бинарного на более понятный формат данных, пригодный для анализа.