Макрос для outlook

Необходим макрос для сверки дат в отправляемом письме.

Алгоритм:

1. макрос должен перебрать все имеющиеся даты в тексте и теме письма. Употребимые форматы дат предоставлю.

2. если нашел необходимый формат то выполнил сверку найденной даты с системной

3. если найденная дата соответствует системной или предыдущей дате то завершить работу, в другом случаи выдать на экран предупреждение о несоответствии дат.

Аналогичный макрос был написан в word, но в нем другая объектная панель с outlook не работала.Файл с готовым макросом ворд вышлю на почту.Не смогла прикрепить факт!Пример же текста письма прикрепила,в нем же есть форматы дат сверки!

Очень нужна помощь в кратчайшие сроки!Буду благодарна кто откликнется!