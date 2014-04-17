Интеграция с SalesForce как у MailChimp

$10000
Прикладное ПОЗакрыт2 заявки219 просмотров
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Добрый день,

у нас есть сервис для Email маркетинга, и нам нужна интеграция с SF. Если здесь есть специалист, успешно создававший модуль для данной CRM и готовый выполнить данный проект, прошу выйти на связь.

10 лет назад
alexxx777
34 годаИндонезия
11 лет в сервисе
Был
месяц назад
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