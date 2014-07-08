Запуск управление закрытие ie

необходима программа среда разработки vb.net vs2010+

программа состоит из диалогового окна с 7 кнопками, текстовым полем ввода и списком.

программа должна

1. по кнопке открывать Internet explorer 10-11 в обычном режиме (кнопка 1)

2. по кнопке открывать ie в прриватном режиме (кнопка 2)

3. раскрывать окно браузера на полный экран или в заданный размер кнопка 7

4. закрывать все вкладки кроме первой (автоматом при открытии ие должно проверяться что вкладок только 1)

5. вводить адрес сайта в строку урл. (из текстового поля и по нажатию кнопки 3)

6. дожидаться открытия сайта или обрабатывать сообщения странницу нельзя открыть и тд... (вывод сообщения об удачном открытии страницы или же об ошибке)

7. получать все ссылки с открытой вебстраницы и их координаты относительно окна ie и относительно координат монитора (записано должно быть в список а так же быть в массиве)

8. получать целиком объект типа WebBrowser.Document или аналог что бы можно было анализировать открытый сайт через приложение. - вывод не требуется достаточно указать в какую переменную попали данные с текущей вкладке

9. отслеживает открытие новой вкладке в ие.

10. есть возмможность переключать вкладки ие через программу (кнопки 4-5 вкладка влево вкладка в право с отображением сколько вкладок всего и какая открыта сейчас)

11. закрывает активной вкладки (кнопка 6)

12. закрывает ie

13. программа может минимизироваться и сворачиваться в трей и помнить в каком режиме была запущена в последний раз