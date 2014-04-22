Алгоритм оптимальной раскладки деталей на листе

Необходимо составить алгоритм по оптимальной раскладке деталей на листе. Пример оптимизации во вложении.

Входные данные:

1) Лист – многоугольник (на листе также могут быть отверстия, которые можно описать многоугольником), размеры листа задаются чертежом в формате AutoCad DXF.

2) Детали – любой геометрической формы – многоугольники (также могут содержать отверстия, которые можно описать многоугольником), задаются чертежом в формате AutoCad DXF.

Имя каждой детали содержит количество и приоритет размещения (1 до 10).

Достаточно составить алгоритм, по которому можно написать программу и если сможете реализовать алгоритм на языке Visual C#.