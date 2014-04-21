Мелкие программы на С++

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Необходимо сделать для каждого варианта отдельную программу на С++ для лабораторных проектов.
Вариантов будет несколько.
К примеру: Необходимо разработать модель алгоритма диспетчера ОС с абсолютными приоритетами процесса обслуживания и ограниченной очередью.
Выглядит она вот так. https://www.weblancer.net/download/projects/138951/f_71153528b6d317ed.zip
Варианты:
1. Разработка программы, моделирующей очередь в операционной системе Windows 7.
2. Разработка программы, моделирующей работу операционной системы по оценке временных затрат на выполнение системных вызовов и переключение контекста потоков
3. Разработка программы, моделирующей обработку системного вызова в операционной системе UNIX
4. Разработка программы, моделирующей работу операционной системы при обработке системных исключений
5. Разработка модели межпроцессного взаимодействия на примере проблемы "Производитель-потребитель" с использованием мониторов.
6. Разработка программы, моделирующей межпроцессное взаимодействие с использованием мониторов.
7. Разработка программы, моделирующей функционирование операционной системы при обработке аппаратных прерываний".
8. Разработка программы, моделирующей функционирование двухранговой системы клиент-сервер
9. Разработка программы, моделирующей работу многоядерного процессора при выполнении многопоточного процесса
Суть в том, что нужно разработать просто МОДЕЛЬ работы какого-либо процесса, а не саму программу. Пример модели выше. Особых новоротов не нужно, все по минимуму.
По деньгам не обижу, за каждый вариант готов заплатить 1200р рублей, так как заказываю оптом.
Список вариантов будет пополняться.
Если есть вопросы пишите.
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