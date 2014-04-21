Программист C#

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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется программист со знанием C# и SQLite.
Удалённая работа. Со стоимостью часа не более 300р.
Преимущественно из России!!!
Проект будет выложен на GitHub для совместной работы.
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