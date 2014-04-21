Нужен специалист по RSS и парсерам

Прикладное ПОЗакрыт1 заявка191 просмотр
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Нужна система для парсинга RSS каналов с сайтов. Задача - найти все возможные каналы, доступные на сайте. Указывайте, пожалуйста, сроки и цены.

10 лет назад
OlgaPRess
34 годаРоссия
11 лет в сервисе
Была
8 лет назад
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