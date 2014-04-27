Простая программа для генерации изображений

Необходима программа, которая бы на основании вводимых данных генерировала изображение Jpg, gif, pdf и т.д. не столь важно какое.

Программа должны быть декстопная, и запускать на компьютере без дополнительных сред и оболочек.

Необходимые для ввода поля:

Имя

Задача

Загрузка изображения

Выбор проф.(по сути выбор картинки)

Выбор цвета. (по сути выбор картинки)

Генерация и заполнения таблицы

На выходе, должны иметь такой файл, как в приложении.