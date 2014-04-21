Расчетный калькулятор

Задача след. есть 11 депозитарных колонок, отличия между ними это количество ячеек и размеры ячеек (пример Deep safe ИДС-6 (6 яч-308мм)

так вот надо разработать программу или в екселе след. вещт, клиент звонит в компанию и задает параметры мне надо 150 ячеек, таких то размеров, оператор набивает и получает три варианта которые можно предложить видит свою цену и видит за сколько можно их продать, если клиент сообщает бюджет ниже, продавец может отправить запрос производителю, что бы можно было связаться сразу и согласовать, запрос должен содержать какие нужны колонки и цену бюджета, если например клиент проходит по цене, он может нажать кнопку сделать КП и в КП сразу проставляется какие колонки выбраны и цена, останется заполнить шапку и отправить клиенту. Дополнительные вопосы через личку.