mnemonix

Алексей Коптяев mnemonix

 
40 летРоссия/Москва
17 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$25
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Переработать текст

    Требуется изучить текст и переработать, создать его уникальным, не изменяя сути. Текст должен быть уникален на 95%.

    Рерайтинг11 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Система опроса клиента

    Добрый день, нужно сделать в екселе или акссес, систему опроса клиента 1. Задача это выбор дом или квартира (задаем в поле основные сведение ФИо клиента, адрес, телефоны (может быть несколько с пометкой кто то), квадратные метры) 2. ...

    Разработка игр1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Карты мира

    Добрый день, надо нарисовать карту мира, на которой Москва увеличена и видно будет районы, так же на карте должны быть указать самые крупные города P.s. Карту в ручную прорисовывать не надо, задача на карте люди будут ...

    Иллюстрации и Рисунки5 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Аудит сайта

    Сайт www.luxurysystems.ru цена seopult 6500 рублей, если вы предлагаете дороже прошу обосновать Семантическое ядро Внутренние факторы [list][*]Корректность ответа сервера:[list][*]Проверка ответа сервера на запрос к продвигаемым страницам;[*]Проверка ответа сервера на запрос к несуществующим страницам;[*]Проверка ответа сервера на запрос к страницам ...

    Дизайн сайтаHTML
    Поисковые системы (SEO)8 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Доработка сайта

    Всем добрый день, есть сайт znaps.market, требуется доработка 1. на картинках товара добавить красными буквами предзаказ 2. добавить еще три товара (при этом 1 товар это кабель питания для телефона должна быть возможность выбора для какого) 3. под ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Копия сайта nonda.co

    Требуется взять сайт nonda.co скачать. перевести фото и текст интегрировать оплату яндекс касса и доставку iml или другую удобную (обсуждается)  Если товара нет в наличии сделать возможность под заказ сразу пишем цены какая продукция должна быть https://www.nonda.co/pages/kevlar-reinforced-zus-charging-cable-usb-c-and-lightning http://www.nonda.co/products/nonda-zus-smart-car-charger?utm_expid=94059225-33.0vwUXAKZQRiW59aGnRlAzA.0&amp;utm_referrer=http%3A%2F%2Fwww.nonda.co%2Fproducts%2Fnonda-zus-smart-car-charger http://www.nonda.co/pages/kevlar-reinforced-zus-charging-cable-usb-c-and-lightning http://www.nonda.co/products/usb-c-hub-for-apple-new-macbook-12-plus

    Сайты «под ключ»4 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Доработка сайта на движке shop-script 6.0

    добрый день, требуется дизайнер и программист  что есть  1. товаров на сайте будет примерно 30  2. движок шоп скрипт 6,0  3. сам сайт [url=https://www.fl.ru/a.php?href=http%3A%2F%2Fgadzhet.pro%2Fshop%2F]gadzhet.pro/shop/[/url]  4. продукция которую надо так же загрузить тут [url=https://www.fl.ru/a.php?href=https%3A%2F%2Fnew.vk.com%2Fgadshetpro]new.vk.com/gadshetpro[/url]  5. хелп по настройке дизайна и его доработки [url=https://www.fl.ru/a.php?href=http%3A%2F%2Fyourshop.igaponov.ru%2Fhub%2F]yourshop.igaponov.ru/hub/[/url]  что надо  1. подключение ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    8 лет назад

  • Программирование + вёрстка

    $500

    Добрый день, дамы и господа. Стоит следующая задача, есть сайт Sexburn.ru надо сайт перенести на движок шоп скрипт, а так же выполнить след. Работы 1. Автоматическая загрузка прайса и обновление прайс листа (ссылка на прайс будет ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    8 лет назад

  • Расчетный калькулятор

    Задача след. есть 11 депозитарных колонок, отличия между ними это количество ячеек и размеры ячеек (пример Deep safe ИДС-6 (6 яч-308мм) так вот надо разработать программу или в екселе след. вещт, клиент звонит в компанию ...

    Прикладное ПО2 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Придумать название бренда

    $50

    Добрый день, требуется придумать название. Товар который будет под новым названием это счетчики и сортировщики монет, счетчики и сортировщики банкнот, детекторы валют, то есть все что позволяет проверять, считать и сохранять денежные средства. Брэнд позиционирует ...

    Нейминг и Слоганы14 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Изучить по ключевым словам позиции

    Добрый день, есть сайт он будет сообщен тому кто выиграл, надо изучить по ключевым запросам. на каком месте сайт и как по тем же ключевым запросам выглядит позиции конкурентов. ключевые запросы 1. Счетчик банкнот 2. Счетчик монет 3. Сортировщик ...

    Поисковые системы (SEO)1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Подготовить резюме

    $50

    Прошу подготовить резюме, общение через скайп вы вопрос я ответ, на основании этого готовим

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Работа в excel

    $20

    Требуется переработать 3 прайс листа ексель (UTF-8) 1. Один прайс если &lt;= 500 цену сохраняем, если &lt;=501 до &lt;= 2000 наценка 150 руб, если &lt;=2001 наценка 250 2.Два других прайса тоже самое, но при этом наценка 50% На ...

    Базы данных1 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • Разработка каталога

    $30

    Требуется разработать категории товара Сделать меню простым, логичным и удобным, хорошо видимыми основные категории товаров, как для людей, так и для поисковиков. При заходе на сайт пользователь должен видеть ключевые группы товаров. Прайс будет предоставлен общение через ...

    Редактирование и Корректура4 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Разложить товар по категориям

    Добрый день, пользователи! Задача след. имеется сайт управляемый движком webasyst Товаров на сайте 5490 Задача раскидать товар по категориям если надо, создать категории самостоятельно. Жду цены и сроки

    Редактирование и Корректура1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Подготовить презентацию

    $20

    Требуется переработать презентацию, в данный момент есть презентация от производителя и пару текстов и есть шаблон, как должны выглядеть новая. Страниц 20 (время презентации 40 -50 минут) Вышлю все данные на e-mail.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад
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Отзывы фрилансеров
simatik
32 годаУкраина
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$25
10 баллов
6 лет назад
Система опроса клиента
Порядочный и адекватный в общении заказчик. Рекомендую.
Олег, очень исполнительный, задачу понимает налету, идет на встречу во многих вопросах. Буду дальше сотрудничать.
Ответный отзыв
HannaWise
Анна 
39 летУкраина
9 лет в сервисе
Была
час назад
$25
10 баллов
7 лет назад
Поздравление с новым годом
Алексей - очень вежливый и приятный в общении заказчик. От сотрудничества остались исключительно положительные впечатления. Оплата была своевременная и в полном объеме! Рекомендую Алексея как отличного и очень порядочного заказчика! Буду рада сотрудничеству по другим проектам!
Анна очень ответственно подошла к выполнению задачи и можно сказать выполнила работу в кратчайшие сроки и что самое главное с первого раза угодила директору. Спасибо Анна, праздников много и сейчас я знаю к кому обращаться. Всем советую
Ответный отзыв
Tarata
Лия 
39 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
год назад
$15
10 баллов
9 лет назад
Загрузка товара на сайт
Спасибо за сотрудничество!
Лия очень исполнительный работник, работу выполнила точно в срок и качественно без малейших переработок, буду сотрудничать по наполнения сайта только с ней.
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NikeFIT
Виктор 
29 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
$10
10 баллов
9 лет назад
Изучить по ключевым словам позиции
Спасибо_) Хороший заказчик_) Хорошо с ним поработали, хотелось бы еще_)
Огромное спасибо, Виктору! Работу выполнил на отлично, всем советую. Премия будет выслана отдельно.
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Hellena_S
Елена 
44 годаУкраина
15 лет в сервисе
Была
2 года назад
$45
10 баллов
10 лет назад
Разложить товар по категориям
Сделка прошла отлично!
Огромное спасибо Елена, работу выполнила на 5+, будем работать дальше
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