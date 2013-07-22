Требуется изучить текст и переработать, создать его уникальным, не изменяя сути. Текст должен быть уникален на 95%.
Алексей Коптяев mnemonixmnemonix
- Рерайтинг11 заявокЗакрыт6 лет назад
Добрый день, нужно сделать в екселе или акссес, систему опроса клиента 1. Задача это выбор дом или квартира (задаем в поле основные сведение ФИо клиента, адрес, телефоны (может быть несколько с пометкой кто то), квадратные метры) 2. ...Разработка игр1 исполнительЗавершен6 лет назад
Добрый день, надо нарисовать карту мира, на которой Москва увеличена и видно будет районы, так же на карте должны быть указать самые крупные города P.s. Карту в ручную прорисовывать не надо, задача на карте люди будут ...Иллюстрации и Рисунки5 заявокЗакрыт6 лет назад
Задача: Провести классический аудит СНТ с выездом на объект за 10 лет с отчетом о нарушениях растрат и т.д.Бухгалтерские услуги2 заявкиЗакрыт7 лет назад
Сайт www.luxurysystems.ru цена seopult 6500 рублей, если вы предлагаете дороже прошу обосновать Семантическое ядро Внутренние факторы [list][*]Корректность ответа сервера:[list][*]Проверка ответа сервера на запрос к продвигаемым страницам;[*]Проверка ответа сервера на запрос к несуществующим страницам;[*]Проверка ответа сервера на запрос к страницам ...Поисковые системы (SEO)8 заявокЗакрыт7 лет назад
Надо подготовить письмо с поздравление с НГ и Рождеством для клиентов и партнеров. Сделать сегодня красочноДизайн продукции1 исполнительЗавершен7 лет назад
Всем добрый день, есть сайт znaps.market, требуется доработка 1. на картинках товара добавить красными буквами предзаказ 2. добавить еще три товара (при этом 1 товар это кабель питания для телефона должна быть возможность выбора для какого) 3. под ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт7 лет назад
Требуется взять сайт nonda.co скачать. перевести фото и текст интегрировать оплату яндекс касса и доставку iml или другую удобную (обсуждается) Если товара нет в наличии сделать возможность под заказ сразу пишем цены какая продукция должна быть https://www.nonda.co/pages/kevlar-reinforced-zus-charging-cable-usb-c-and-lightning http://www.nonda.co/products/nonda-zus-smart-car-charger?utm_expid=94059225-33.0vwUXAKZQRiW59aGnRlAzA.0&utm_referrer=http%3A%2F%2Fwww.nonda.co%2Fproducts%2Fnonda-zus-smart-car-charger http://www.nonda.co/pages/kevlar-reinforced-zus-charging-cable-usb-c-and-lightning http://www.nonda.co/products/usb-c-hub-for-apple-new-macbook-12-plusСайты «под ключ»4 заявкиЗакрыт7 лет назад
добрый день, требуется дизайнер и программист что есть 1. товаров на сайте будет примерно 30 2. движок шоп скрипт 6,0 3. сам сайт [url=https://www.fl.ru/a.php?href=http%3A%2F%2Fgadzhet.pro%2Fshop%2F]gadzhet.pro/shop/[/url] 4. продукция которую надо так же загрузить тут [url=https://www.fl.ru/a.php?href=https%3A%2F%2Fnew.vk.com%2Fgadshetpro]new.vk.com/gadshetpro[/url] 5. хелп по настройке дизайна и его доработки [url=https://www.fl.ru/a.php?href=http%3A%2F%2Fyourshop.igaponov.ru%2Fhub%2F]yourshop.igaponov.ru/hub/[/url] что надо 1. подключение ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт8 лет назад
- $500
Добрый день, дамы и господа. Стоит следующая задача, есть сайт Sexburn.ru надо сайт перенести на движок шоп скрипт, а так же выполнить след. Работы 1. Автоматическая загрузка прайса и обновление прайс листа (ссылка на прайс будет ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт8 лет назад
Есть последняя версия шоп скрипт надо сверстать сайт и настроить. Жду ценуHTML-верстка1 заявкаЗакрыт8 лет назад
- $8
Добрый день, надо подготовить счет для компании в екселе, на основании счета, сделать торг-12, счет фактуру и транспортную накладную и все это ф формате ексель. Подробности в скайпеБухгалтерские услуги7 заявокЗакрыт9 лет назад
Задача след. есть 11 депозитарных колонок, отличия между ними это количество ячеек и размеры ячеек (пример Deep safe ИДС-6 (6 яч-308мм) так вот надо разработать программу или в екселе след. вещт, клиент звонит в компанию ...Прикладное ПО2 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $50
Добрый день, требуется придумать название. Товар который будет под новым названием это счетчики и сортировщики монет, счетчики и сортировщики банкнот, детекторы валют, то есть все что позволяет проверять, считать и сохранять денежные средства. Брэнд позиционирует ...Нейминг и Слоганы14 заявокЗакрыт10 лет назад
Добрый день, есть сайт он будет сообщен тому кто выиграл, надо изучить по ключевым запросам. на каком месте сайт и как по тем же ключевым запросам выглядит позиции конкурентов. ключевые запросы 1. Счетчик банкнот 2. Счетчик монет 3. Сортировщик ...Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $50
Прошу подготовить резюме, общение через скайп вы вопрос я ответ, на основании этого готовимКопирайтинг1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $20
Требуется переработать 3 прайс листа ексель (UTF-8) 1. Один прайс если <= 500 цену сохраняем, если <=501 до <= 2000 наценка 150 руб, если <=2001 наценка 250 2.Два других прайса тоже самое, но при этом наценка 50% На ...Базы данных1 заявкаЗакрыт10 лет назад
- $30
Требуется разработать категории товара Сделать меню простым, логичным и удобным, хорошо видимыми основные категории товаров, как для людей, так и для поисковиков. При заходе на сайт пользователь должен видеть ключевые группы товаров. Прайс будет предоставлен общение через ...Редактирование и Корректура4 заявкиЗакрыт10 лет назад
Добрый день, пользователи! Задача след. имеется сайт управляемый движком webasyst Товаров на сайте 5490 Задача раскидать товар по категориям если надо, создать категории самостоятельно. Жду цены и срокиРедактирование и Корректура1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $20
Требуется переработать презентацию, в данный момент есть презентация от производителя и пару текстов и есть шаблон, как должны выглядеть новая. Страниц 20 (время презентации 40 -50 минут) Вышлю все данные на e-mail.Копирайтинг1 исполнительЗавершен11 лет назад