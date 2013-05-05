Необходимо перевести аудиозапись лекции в текстовой формат. ВАЖНО: оплата ТОЛЬКО через YANDEX DENGI - БЕЗ ВАРИАНТОВ.
Переработать прайс поставщиков и загрузить
Добрый день, пользователи!
Задача след. имеется сайт управляемый движком PrestaShop™ 1.5.4.0
1. Задача с начало переработать прайс-листы поставщиков и изменить категории товара (приложение 1) прайс-листы прикреплены
после этого я оплачиваю работу по задаче 1
2. Задача загрузить переработанные прайс-листы на сайт
Оплата в 2 этапа, прошу указывать не общую цену, а раздельно
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