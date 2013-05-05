Переработать прайс поставщиков и загрузить

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Завершен2 заявки240 просмотров

Добрый день, пользователи!

Задача след. имеется сайт управляемый движком PrestaShop™ 1.5.4.0

1. Задача с начало переработать прайс-листы поставщиков и изменить категории товара (приложение 1) прайс-листы прикреплены

после этого я оплачиваю работу по задаче 1

2. Задача загрузить переработанные прайс-листы на сайт

Оплата в 2 этапа, прошу указывать не общую цену, а раздельно

PrestaShop
12 лет назад
mnemonix
Алексей 
42 года
19 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

im_regen
Людмила 
34 года
12 лет в сервисе
Была
5 лет назад
12 лет назад
$16
3 дня
Людмила, выполнила работа на отлично, буду работать только с ней и всем советую
Работа творческая, интересная, оплата своевременна. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

im_regen
Людмила 
34 года
12 лет в сервисе
Была
5 лет назад
12 лет назад