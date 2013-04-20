Транскрибация аудио в текст

  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Завершен5 заявок237 просмотров

Есть нарезки аудио с тренинга. надо перевести в текст. Время общее - 20-30 минут.

плачу 1.20 грн/мин WMR

главное условие - не теряться и "нет работы-нет денег"...

пример аудио - http://yadi.sk/d/Ea0hEjwg4B0qH

Ребята, очень нужно на завтра до 15:00

12 лет назад
Inna_25
Инна 
36 лет
12 лет в сервисе
Была
4 года назад

Выбранный исполнитель

spiralka
Света 
41 год
12 лет в сервисе
Была
3 года назад
12 лет назад
$5
1 день
Все отлично, рекомендую. Отличное качество работы, постоянно на связи. Светлана закончила проект быстро и качественно!
Прекрасный заказчик.Советую!

Заявки фрилансеров

spiralka
Света 
41 год
12 лет в сервисе
Была
3 года назад
12 лет назад