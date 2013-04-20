Требуется редактор переводов с/на английский язык на полный рабочий день. (возможна удаленка) Опыт работы от 5-и лет.
Транскрибация аудио в текст
Есть нарезки аудио с тренинга. надо перевести в текст. Время общее - 20-30 минут.
плачу 1.20 грн/мин WMR
главное условие - не теряться и "нет работы-нет денег"...
пример аудио - http://yadi.sk/d/Ea0hEjwg4B0qH
Ребята, очень нужно на завтра до 15:00
Выбранный исполнитель
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