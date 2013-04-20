Редактор переводов

  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Закрыт2 заявки331 просмотр

Требуется редактор переводов с/на английский язык на полный рабочий день. (возможна удаленка)

Опыт работы от 5-и лет.

12 лет назад
profalians
45 лет
14 лет в сервисе
Была
10 лет назад

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Нет заявок фрилансеров