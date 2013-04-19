Прайс-лист в excel с картинками

Добрый день!

Необходимо сделать прайс лист на 220 позиций. Колонки- Фото/Артикул/Материал/Название/Цвет/Вес/Размер/Цена/Описание/Дополнительные фото. Фото, артикул, материал (везде одинаковый), цену брать с сайта который я укажу (англоязычный). Описание (в нем есть и размер и вес и цвет) уже готовы на русском в виде фордового файла. Основная идея - раздел дополнительные фото - т.е. это должна быть ссылка на отдельную папку (ее имя = артикул) в которой будут дополнительные фотографии товара (около 10-15 на позицию).

Озвучивайте пожалуйста цену и сроки. Спасибо!