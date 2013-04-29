Отдредактировать PDF-файл

  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Завершен9 заявок318 просмотров

Нужно отредактировать PDF файл из 333 страниц.

В нем нужно:

- поменять текст в подвале на КАЖДОЙ странице

- название и адрес сайта, которые встречаются в тексте

- изменить изображение на первой странице (название)

12 лет назад
silence
45 лет
16 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

zonabe
Нина 
39 лет
12 лет в сервисе
Была
11 лет назад
12 лет назад
$16
2 дня
Нина сделала хорошую работу, очень быстро. Остался доволен сотрудничеством.
Отличный заказчик. Быстрая оплата.

Заявки фрилансеров

zonabe
Нина 
39 лет
12 лет в сервисе
Была
11 лет назад
12 лет назад