Нужно набрать текст из аудио, интервью, качество звука хорошее. Сразу пишите стоимость за минуту, будет ли нужен корректор. Заказ хочу сделать сейчас, но будет требоваться периодически тоже.
Отдредактировать PDF-файл
Нужно отредактировать PDF файл из 333 страниц.
В нем нужно:
- поменять текст в подвале на КАЖДОЙ странице
- название и адрес сайта, которые встречаются в тексте
- изменить изображение на первой странице (название)
Выбранный исполнитель
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