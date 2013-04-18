Во вложении текст по теме гидравлика или около того. Это работа для человека, который разбирается в теме. Некоторые предложения написаны не вполне ясно - надо их поправить так, чтоб был не ...
Расшифровка аудио
Есть на расшифровку аудио часов 15-20.
Нужны исполнители.
Запись — тематика психология, диалог 2-х людей.
Пишите цену за минуту и срок за какой сделаете файл в 60 минут.
Ориентируюсь на 5 рублей за минуту. - Пожалуйста, смотрите на цену, давайте не тратить напрасно мое и Ваше время.
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