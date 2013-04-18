Расшифровка аудио

  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Завершен20 заявок623 просмотра

Есть на расшифровку аудио часов 15-20.

Нужны исполнители.

Запись — тематика психология, диалог 2-х людей.

Пишите цену за минуту и срок за какой сделаете файл в 60 минут.

Ориентируюсь на 5 рублей за минуту. - Пожалуйста, смотрите на цену, давайте не тратить напрасно мое и Ваше время.

12 лет назад
Ferrrarrri
Дарья 
44 года
15 лет в сервисе
Была
22 дня назад

Выбранные исполнители

Ladycopy
Марина 
53 года
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
12 лет назад
$12
1 день
Работа сделана вовремя и качественно.
С Дарьей работала по проекту "Расшифровка аудио". Оплата в срок.
im_regen
Людмила 
34 года
12 лет в сервисе
Была
5 лет назад
12 лет назад
$7
1 день
Спасибо за работу. Вовремя и качественно.
Работа интересная, оплата своевременна. Рекомендую!
Sergeevna_1990
Юлия 
34 года
12 лет в сервисе
Была
11 лет назад
12 лет назад
$10
1 день
Спасибо за работу. Вовремя и качественно.
Отличный заказчик! Приятно было поработать! Рекомендую!
Sofi7
38 лет
12 лет в сервисе
Была
6 лет назад
12 лет назад
$12
3 дня
Спасибо за хорошую работу.
Спасибо. Интересное задание. Сотрудничество хорошее.
snezhok8
Снежана 
45 лет
12 лет в сервисе
Была
9 лет назад
12 лет назад
$5
2 дня
Спасибо за работу. Вовремя и качественно.
Очень приятно работать с таким заказчиком? четкие, интересные файлы, хорошая оплата и либеральные сроки.
front71
50 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
12 лет назад
$7
1 день
Хорошая работа. Спасибо
Благодарю за хорошее задание и быструю оплату. Успехов в работе. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
spiralka
Света 
41 год
12 лет в сервисе
Была
3 года назад
12 лет назад
$10
1 день
Отличная и быстрая работа. Спасибо
Заказчик четко знает, что именно нужно. Заказ оплачен быстро. Спасибо за сотрудничество!
bemoll
Елена 
43 года
12 лет в сервисе
Была
11 лет назад
12 лет назад
$10
2 дня
Хорошая работа. Спасибо
natallia_c
35 лет
13 лет в сервисе
Была
8 лет назад
12 лет назад
$9
2 дня
Отличная работа. Спасибо
Как всегда, четкое тз и быстрая оплата. Приятно работать!
nadezhda-d
Надежда 
39 лет
12 лет в сервисе
Была
6 лет назад
12 лет назад
$9
1 день
Отличная и быстра работа. Спасибо.
Хороший заказчик. Оплата своевременная.
arestenko
Николай 
58 лет
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
2 отзыва
12 лет назад
$9
3 дня
Отличная работа. Спасибо
Отличный заказчик. Оплата произведена своевременно.
yullia-yullia
Юлия 
43 года
12 лет в сервисе
Была
12 лет назад
12 лет назад
$11
1 день
Отличная и быстрая работа. Спасибо.

Заявки фрилансеров

Ladycopy
Марина 
53 года
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
12 лет назад
im_regen
Людмила 
34 года
12 лет в сервисе
Была
5 лет назад
12 лет назад
Sergeevna_1990
Юлия 
34 года
12 лет в сервисе
Была
11 лет назад
12 лет назад
Sofi7
38 лет
12 лет в сервисе
Была
6 лет назад
12 лет назад
snezhok8
Снежана 
45 лет
12 лет в сервисе
Была
9 лет назад
12 лет назад
front71
50 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
12 лет назад
spiralka
Света 
41 год
12 лет в сервисе
Была
3 года назад
12 лет назад
bemoll
Елена 
43 года
12 лет в сервисе
Была
11 лет назад
12 лет назад
natallia_c
35 лет
13 лет в сервисе
Была
8 лет назад
12 лет назад
nadezhda-d
Надежда 
39 лет
12 лет в сервисе
Была
6 лет назад
12 лет назад
arestenko
Николай 
58 лет
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
2 отзыва
12 лет назад
yullia-yullia
Юлия 
43 года
12 лет в сервисе
Была
12 лет назад
12 лет назад