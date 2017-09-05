nadezhda-d

Требуются исполнители для заполнения карточек товаров в Excel. Необходимо заполнить характеристики, описание, добавить 1-3 фото. Цена карточки - 5 р.
Наполнение сайтов20 заявок
Закрыт
8 лет назад
Требуются исполнители для заполнения карточек товаров в Excel. Необходимо заполнить характеристики, описание, добавить 1-3 фото. Цена карточки - 5 р.
Добрый день! Необходимо заполнить карточки товара в exel: характеристики, описание, 1-3 фото. Сайты, где можно найти информацию, я предоставлю. Карточка - 5р.