Корректировка текста по гидравлике

Во вложении текст по теме гидравлика или около того.

Это работа для человека, который разбирается в теме.

Некоторые предложения написаны не вполне ясно - надо их поправить так, чтоб был не кривой, понятный, читабельный текст.

поправить надо ТОЛЬКО ТО, ЧТО КРИВО. (оно выделено жёлтым)

ТО, ЧТО НЕ КРИВО - ПОПРАВЛЯТЬ НЕ НУЖНО!

размер текста: 2570 симв без пробелов

оплата: 3 wmz

сделать надо в течении нескольких часов МАКСИМУМ

жду-с

Марина