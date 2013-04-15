Требуется 1-2 человека для заполнения таблицы в экселе по образцу. Дается список с названиями интернет-магазинов. Необходимо для каждого магазина собрать данные: адрес сайта/мейл/телефон/специализацию магазина. И внести это в таблицу. Нагрузка 100-150 магазинов ...
Требуется журналист-интервьюер (медицина)
Требуется автор для подготовки материалов в форме небольшого "круглого стола" по следующей схеме (вся работа удаленная, исключительно в онлайн-режиме):
1. Получаем тему и вопросы к специалистам – в основном 1 вопрос на материал
2. Связываемся со специалистами или их pr-службой, задача - получить ответ на вопрос от имени специалиста и, при необходимости, дополнительную информацию. Все общение по скайпу/электронной почте, т.е. ваше местонахождение неважно, но будет проще если ваш часовой пояс или рабочее время не сильно отличаются от мск (большинство спикеров оттуда). Базу контактов предоставляю, но, возможно придется иногда самостоятельно искать контакты, они все в открытом доступе, просто не все есть именно в нашей базе.
3. Готовые ответы компонуем в статью (3-5к знаков, это, в зависимости от вопроса, 4-8 спикеров). Самостоятельно написать нужно только небольшое введение/заключение (пара абзацев) и, возможно, местами подправить стилистику ответов, по мелочи.
4. Сдаем статью, получаем оплату и новую тему/вопросы.
В целом материалы готовятся для известного в профессиональных кругах сайта и проблем с получением ответов не будет, т.к. спецы сами заинтересованы в дополнительном пиаре. Но вам обязательно нужно уметь:
- добиваться ответа если он по каким-то причинам задерживается (например, спикер или его пиарщики забыли ответить, или что-то еще их отвлекло - такое случается. В целом принципиальной необходимости в конкретных спикерах нет, т.е. вы постепенно сможете прийти к работе только с теми, с кем вам комфортно и просто. Но на начальном этапе, возможно, придется с ними немного повозиться :)
- умение вести рабочую переписку/общение, позитивно общаться со спикерами либо их представителями
- очень желателен опыт подобной деятельности и, главное, любовь к общению с людьми, иначе эта работа вам не будет доставлять удовольствия.
- грамотная русская речь, чтобы оформлять готовый материал
Примерная загрузка - 1 статья в неделю. От вас - ссылка на портфолио и адекватная цена.
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