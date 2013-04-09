Сделать mind map карту

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  2. Редактирование и Корректура
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Сделать майнд мэп карту по представленному видеотренингу (будет отправлен выбранному исполнителю).

Из видео нужно сделать 2 карты:

1. Выступление первого спикера Андрея ( с 1 по 9 минуту)

2. Выступление второго спикера Николая (с 9 по 14.30 минуту)

12 лет назад
GetFriday
Елена 
45 лет
13 лет в сервисе
Была
месяц назад

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